POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.02.2021

Firrel - Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes Am 02.02.2021 wurde gegen 14:42 Uhr ein Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes an der Firreler Straße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Scheunentrakt des Anwesens in Brand und drohte auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen. Die freiwilligen Feuerwehren aus sieben umliegenden Ortschaften brachten den Brand unter Kontrolle, wobei zu Löschzwecken ein Abbruch der Scheune erforderlich war. Das angrenzende Wohngebäude wurde durch Rauch und Wasser sekundär in Mitleidenschaft gezogen. Die sieben Bewohner des Hauses im Alter zwischen 18 und 96 Jahren blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Tiere zu schaden. Die Polizei hat den Brandort aufgenommen und die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet, diese dauern an.

Bunde - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln Am 02.02.2021 um 12:30 Uhr kam es im Rahmen einer Amtsunterstützung von Einsatzkräften des Zoll zu der Überprüfung eines Pkw Audi, dessen Fahrzeugführerin Betäubungsmittel in nicht geringer Menge mit sich führte. Zudem wurde auch der Umstand des vorherigen Konsums von Betäubungsmitteln festgestellt. Im weiteren Verlauf der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich ergänzend die Erkenntnis, dass die 24-jährige Niederländerin aus Amsterdam nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Weener - Fahren ohne Zulassung Am 02.02.2021 wurde gegen 22:15 Uhr auf der Berliner Straße ein Fahrzeug gesichtet, welches mit Kurzzeitkennzeichen aus Polen ausgestattet war. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges und der Insassen wurde festgestellt, dass die verwendeten Kennzeichen mit einem Ablaufdatum aus dem Jahr 2015 versehen waren und das Fahrzeug ohne die erforderliche Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Der Fahrzeugführer, ein 27-jähriger kroatischer Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Hamburg, sowie auch der in Hamburg wohnhafte Fahrzeughalter, müssen sich nun für den Vorfall in einem Verfahren verantworten.

Uplengen - Versuchter Einbruch in Vereinsheim In der Zeit vom 29.01.2021, 10:00 Uhr bis zum 02.02.2021, 16:30 Uhr kam es an einem Vereinsheim an der Straße "Am Sportplatz" zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter hatten die Absicht mittels Türaufhebeln in das Gebäudeinnere zu gelangen. Die Tat blieb im Versuchsstadium. An den angegriffenen Türen entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich fernmündlichen mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

