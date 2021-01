POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda

Geparkter PKW beschädigt und davongefahren

In der Zeit zwischen Freitag, 01.01.2021, 18.00 Uhr und Samstag, 02.01.2021, 06:16 Uhr wurde ein schwarzer geparkter PKW Peugeot 5008 in der Straße Am Fischfeld in Fulda durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat vermutlich ein LKW-Fahrer den Peugeot beim Linksabbiegen in die Rangstraße erfasst / beschädigt und sich dann im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Teile der Beleuchtungseinrichtung des LKW konnten an der Unfallstelle sichergestellt werden. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 EUR.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Fulda unter Tel.: 0661 - 1050.

Gefertigt: (Koch, PHK' in - Polizeistation Fulda )

