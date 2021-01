Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung aus dem PP Osthessen

FuldaFulda (ots)

Verkehrsunfall - Lichtzeichenanlage beschädigt

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, dem 31.12.2020, gg. 07.30 Uhr in Fulda in der Langebrückenstr. Ecke Weimarer Str.

Ein 31-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem PKW, einem VW Passat, die Langenbrückenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Weimarer Straße wollte der 31-Jährige nach links in die Weimarer Straße abbiegen. Beim Linksabbiegen jedoch geriet er, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Lichtzeichenanlage.

Der 31-jährige Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem PKW als auch an der Lichtzeichenanlage entstand Sachschaden.

(Berichterstatterin: Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt)

