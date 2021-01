POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit 1 schwer- und 2 leichtverletzten Personen / 21 000,- Euro Sachschaden

Drei verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 21.000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, dem 31.12.2020, gg. 14.45 Uhr in der Gemarkung Künzell, auf der K 55, zwischen den Ortsteilen Pilgerzell und Dirlos.

Ein 59-jähriger Mann aus Eichenzell befuhr mit seinem PKW, einem Audi A 3, die K 55 aus Fahrtrichtung Pilgerzell kommend in Fahrtrichtung Dirlos. In Höhe einer Linkskurve geriet der 59-Jährige mit seinem Audi A 3 auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW, einem Volvo XC 60, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi noch ca. 30 m weiter und kam erst an einem Weidezaun zum Stillstand, während der 59-Jährige zu dem noch aus seinem PKW herausgeschleudert wurde. Mit schweren, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlichen Verletzungen, wurde der 59-Jährige, der sich allein in seinem Fahrzeug befand, in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des Volvo XC 60, eine 54-jährige Frau aus Künzell, sowie ihr Mitfahrer, ein 60-jähriger Mann, aus Sylt, hatten Glück im Unglück. Beide kamen mit leichten Verletzungen davon.

Während der 59-Jährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde, konnten die 54-Jährige Fahrerin und ihr 60-jähriger Begleiter nach ambulanter medizinischer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Während der gesamten Verkehrsunfallaufnahme war die Strecke zwischen Pilgerzell und Dirlos für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt.

Da bei dem 59-Jährigen Unfallverursacher auch noch Atemalkoholgeruch festzustellen war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt

