Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.02.2021

PI LeerEmden (ots)

++Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes++

Firrel - Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes Am 02.02.2021 wurde um 14:42 Uhr der Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes an der Firreler Straße gemeldet. Die Löscharbeiten dauern an. Nähere Umstände zu dem Brandgeschehen sind derzeit noch nicht bekannt und müssen später durch eingesetzte Polizeikräfte vor Ort ermittelt werden. Zur Zeit (16:04 Uhr)befinden sich vor Ort zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, weshalb die Firreler Straße im Bereich zwischen den Einmündungen Unlander Str./Nordender Straße und Neufirreler Straße auf derzeit unbestimmte Zeit gesperrt ist. Es wird gebeten, den Einsatzraum weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten. Weitere Informationen zu dem Vorfall können am 03.02.2021, ab 07:30 Uhr über die Pressestelle der PI Leer/Emden erfragt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell