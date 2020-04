Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Randalierer verletzt Passanten

In einer Klinik endete der Dienstag für einen Mann aus Heidenheim.

Ulm (ots)

Der 32-Jährige fiel zunächst gegen 16 Uhr auf, als er in Heidenheim mit einer Leiter auf ein parkendes Fahrzeug einschlug. Als der Autobesitzer dazukam, ging er auch auf diesen los. Der brachte sich in Sicherheit. Der 32-Jährige flüchtete. Er ging in ein Lebensmittelgeschäft. Schon am Eingang schlug er mit einer Flasche auf einen Passanten ein. Einen weiteren Kunden verletzte er mit einer Flasche am Fuß. Dann nahm er ein Messer aus den Auslagen und bedrohte weitere Personen. Wieder ging der 32-Jährige davon und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Beherzt nahmen ihn Zeugen fest und übergaben den Mann der Polizei. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die zwei Angegriffenen leichte Verletzungen erlitten. Außerdem litten insgesamt vier Autos Schaden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt 8.000 Euro. Aufgrund seines psychischen Zustands überstellte die Polizei den 32-Jährigen einer Klinik. Jetzt ermittelt sie gegen den Mann. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Das Verhalten der beherzten Zeugen, die den 32-Jährigen festnahmen, lobt die Polizei. Sie verweist auf die Aktion Tu-Was, mit der die Polizei für Zivilcourage wirbt. Auf www.aktion-tu-was.de gibt die Polizei Hinweise und Tipps, wie man sich richtig verhält und hilft, ohne sich selbst zu gefährden.

