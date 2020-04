Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Flucht zwecklos

Zeugen stellten am Dienstag in Biberach einen Ladendieb.

Ulm (ots)

Zeugen beobachteten kurz vor 19.30 Uhr einen 24-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Straße. Der steckte Waren in seine Taschen. Ohne seinen Einkauf zu bezahlen verließ der Mann das Geschäft. Zeugen verfolgten den 24-Jährigen und hielten ihn fest. Zusammen traten sie den Rückweg in das Geschäft an. Auf dem Weg versuchte der Ladendieb erneut zu flüchten und es entwickelte sich ein Gerangel. Den Zeugen gelang es den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle zu halten. Die Beamten nahmen ihn auf das Polizeirevier mit. Das Diebesgut in Höhe von etwa 20 Euro hatte er noch bei sich.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Wer etwas beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

