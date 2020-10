Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201015.2 Heide: Mädchen während des Einkaufs bestohlen

Heide (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter die Geldbörse einer Jugendlichen während des Einkaufs in einem Bekleidungsgeschäft in Heide entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr hielt sich die Geschädigte in einem Geschäft in der Heider Innenstadt am Markt auf. Bei Betreten des Ladens befand sich die Geldbörse der 15-Jährigen in ihrer Jackentasche. Später stellte die Jugendliche dann fest, dass ihr Portemonnaie samt 150 Euro Bargeld verschwunden waren. Eine verdächtige Person hatte die junge Dame während des Shoppens nicht bemerkt, nahe gekommen waren ihr diverse Menschen.

Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

