Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.02.2021

Ein Dokument

PI Leer/Emden (ots)

++Betrug beim Kleinanzeigenhandel++Störung der Totenruhe++SMS mit Schadenssoftware++Aktion der PI Leer/Emden zum Aktionstag "Safer Internet Day" am 09.02.2021++

Leer - Betrug bei Kleinanzeigenhandel Am 03.02.2021 wurde bei der Polizei in Leer ein Betrug im Rahmen eines Warenverkaufs auf einem Kleinanzeigenportal angezeigt. Auf ein Verkaufsangebot aus Leer ging eine Kaufofferte eines Mannes aus dem europäischen Ausland ein. Die unbekannte Person täuschte dann bei Einigung eine Banküberweisung per E-Mail vor, woraufhin die Ware versandt wurde. Im Anschluss stellte sich heraus, dass die Geldanweisung zur keiner Zeit erfolgt war. Da die Ware jedoch bereits auf dem Postweg ins Ausland verschickt wurde, ist der Verkäuferin ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Kleinanzeigenportale keine Versandportale sind. Rückschlüsse auf am Kauf beteiligte Personen sind schwer möglich und es werden keine sicheren Zahlungsmöglichkeiten angeboten. Es wird bei Verkäufen dieser Art empfohlen, die Sicherheitshinweise des jeweiligen Portalinhabers zu befolgen.

Moormerland - Störung der Totenruhe In der Zeit vom 31.01.2021, 12:00 Uhr bis zum 03.02.2021, 17:00 Uhr kam es auf einem Friedhof an der Koloniestraße zu Beschädigungen und Verwüstungen auf mehreren Grabstellen. Besonders war der an eine Grünfläche grenzende hintere Bereich des Friedhofes betroffen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Emden/ Leer - SMS mit Schadensoftware Per Online Wache der Polizei Niedersachsen ging aktuell bei der Polizei in Emden eine Anzeige bezüglich einer Schadensoftware für Mobiltelefone, die per SMS übertragen wird, ein. In der SMS wird der Telefoninhaber auf eine Paketversendung hingewiesen, die dieser überprüfen und akzeptieren solle. Dazu wurde ein Link angefügt. Der Link in dieser Nachricht aktiviert eine Schadenssoftware, die dazu führt, dass tausendfach gleiche SMS an alle Kontakte versandt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Empfänger dieser Nachricht auf keinen Fall den Link aktivieren sollen. Weitere Informationen zum Thema finden Interessierte auf der Präventionsseite des LKA-Niedersachsen unter: www.polizei-praevention.de

Polizeiinspektion Leer/Emden - Aktion der PI Leer/Emden zum Aktionstag "Safer Internet Day" am 09.02.2021 Am 09.02.2021 findet bundesweit der "Safer Internet Day" statt, welcher für mehr Aufmerksamkeit und sicherheitsbewusstes Handeln im Internet sensibilisieren soll. An diesem Tag wird es einen Online-Video-Chat mit der Beauftragten für Jugendsachen der Polizei Leer/Emden, Frau Christa Frigger und dem Stadtjugendpfleger und Diplom Sozialpädagogen Arne Salge von der Stadt Leer geben. Die beiden Fachleute bieten am 09.02.2021 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr einen Austausch zu den Themen: Hatespeech, Cybermobbing, Verbreiten von strafbaren Inhalten auf WhatsApp & Co an. Interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern können sich bis zum 08.02.2021 zu dieser Online-Videoaktion anmelden unter: christa.frigger@polizei.niedersachsen.de. Weitere Informationen zu Sicherheit und Ablauf erhalten die Interessierten dann von dort.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell