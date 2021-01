Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogen in Spielzeugkarton versteckt

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / BAB 33 - Am Mittwochnachmittag, 06. 01.2021, befuhren Autobahnpolizisten die A33 in Fahrtrichtung Brilon, als sie einen PKW bemerkten, an dem nur die Frontscheibe nicht beschlagen war. Bei der darauffolgenden Kontrolle auf einem Rastplatz stießen die Polizisten im Innenraum des PKW auf versteckte Betäubungs- und Schmerzmittel.

Gegen 13:30 Uhr bemerkten Polizeibeamte auf der A33, auf Höhe der Anschlussstelle Schloß Holte-Stukenbrock, einen PKW, an dem sämtliche Seitenscheiben inklusive der Heckscheibe stark beschlagen waren, wodurch die Sicht des Fahrers eingeschränkt war.

Als die Beamten dem Fahrzeug andeuteten auf den nächsten Rastplatz zu folgen, kam der Fahrer der Aufforderung sofort nach. Der Fahrer, ein 46-jähriger Mann aus Grebenstein, wirkte bei der allgemeinen Kontrolle auf die Beamten sehr aufgeregt. Sein Beifahrer, ein 44-jährigen Mann aus Hofgeismar, verhielt sich auffallend freundlich und versuchte seinerseits die Kontrolle zu beschleunigen. Während des Gespräches mit den Beamten machten die Kontrollierten mehrmals abweichende Angaben zu ihrer Autofahrt.

Die Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass beide Personen bereits wegen verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten waren. Beim Blick in den Innenraum des PKW fiel schließlich ein Spielzeugkarton auf. Darin befindlich: diverse Betäubungs- und Schmerzmittel in Tablettenform. Zudem stießen die Polizisten auf drei größere Bargeldbeträge.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell