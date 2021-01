Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradfahrer flüchtet nach Kollision mit PKW

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Mittwochmittag, 06.01.2021, ereignete sich im Kreuzungsbereich zwischen Siekerwall und Kreuzstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht.

Ein 59-jähriger Bielefelder befuhr gegen 11:50 Uhr mit einem VW Passat die Straße Siekerwall, um von dort nach rechts in die Kreuzstraße abzubiegen. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr zeitgleich die Kreuzstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro an der Beifahrertür des PKW.

Der Aufforderung auf die Polizei zu warten kam der Unbekannte nicht nach und setzte seine Fahrt in Richtung Altstadt fort. Eine sofortige Fahndung im Umfeld des Tatortes verlief ergebnislos.

Der geschädigte Bielefelder beschreibt den Radfahrer wie folgt: männlich, schwarz, ca. 175cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, schlanke und sportliche Figur sowie kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jacke mit roten und weißen Streifen auf dem Rücken und eine dunkle Hose. Der Unbekannte nutzte ein Herrenrad.

Zeugen wenden sich bitte mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen an das zuständige Verkehrskommissariat 1 unter: 0521/545-0.

