Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (15.05.2020) zwei Männer im Alter von 27 und 30 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten gegen 17.10 Uhr die beiden Männer im Bereich des Neckardamms. Dabei warf der 27-Jährige kurz vor der Kontrolle seine Umhängetasche in den Neckar. Ein bislang noch unbekannter Ruderer hatte die Situation beobachtet, fischte die Tasche aus dem Fluss und übergab sie den Beamten. In der Tasche fanden die Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld und rund drei Gramm Marihuana. In seiner Wohnung lagerte der Mann weitere Betäubungsmittel, die die Beamten beschlagnahmten. Der 30-Jährige hatte ebenfalls mehrere Tausend Euro Bargeld bei sich, in seiner Wohnung fanden die Beamten weiteres Bargeld. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das aufgefundene Bargeld aus Drogengeschäften stammt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen, insbesondere der unbekannte Ruderer, werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

