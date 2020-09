Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit 10jähriger Radfahrerin auf ihrem Schulweg in der Klinkerstraße

Wedeler Chaussee - Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitag, den 21.08.2020, gegen 07:45 Uhr, ist es in der Klinkerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie die flüchtige Unfallverursacherin sucht.

Eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr zu dieser Zeit mit ihrem Pkw die Klinkerstraße in Richtung der Wedeler Chaussee (B 431) und stoppte in Höhe der Furt, um eine 10jährige Radfahrerin in Richtung Heist mittels Handzeichen passieren zu lassen.

Als das Kind die Furt querte, fuhr die Frau mit ihrem hellen Kleinwagen an und erfasste das Kind beim Abbiegevorgang nach links. Das Mädchen kam mit ihrem Fahrrad zu Fall und verletzte sich leicht.

Die Autofahrerin mit einer weiteren Mitinsassin hat sich vom Unfallort entfernt, mutmaßlich ohne den Anprall mit der jungen Radfahrerin wahrgenommen zu haben. Fabrikat und Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges sind unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04122/7053-0 der Polizei Uetersen mitzuteilen.

Weiter fordert die Polizei die Unfallverursacherin auf, sich bitte umgehend bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-0

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell