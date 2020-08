Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Blunk - Ergänzend zur Pressemitteilung "Flucht vor Polizeikontrolle" folgt der Fahrtweg des Fluchtfahrzeuges

Bad Segeberg (ots)

Der Audi-Fahrer flüchtete über die Ortschaften Klein Rönnau - Groß Rönnau nach Blunk. Dort befuhr er zunächst die Segeberger Straße, bog sodann in die Hornbrooker Straße ein und weiter nach rechts über die Segeberger Straße zurück in Richtung Krems II. In Höhe der Bahnhofstraße folgte der Flüchtige einem Wirtschaftsweg und kam dort mit seinem Audi A 6 in einem Kurverlauf nach rechts vom Weg ab und prallte gegen einen Baum.

Ursprungsmeldung:

POL-SE: Blunk / Flucht vor Polizeikontrolle - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Pkw-Insassen

Bad Segeberg Am 30.08.2020, gegen 04.15 Uhr, hat eine Polizeistreife einen Pkw Audi A 6 auf der B 432 in Klein Rönnau für eine Verkehrskontrollmaßnahme stoppen wollen. Der Fahrer beschleunigte seinen Pkw und flüchtete in Richtung Groß Rönnau. Auf der Fluchtfahrt über die Ortschaft Tensfeld prallte das Fahrzeug auf einem Feldweg in Blunk mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum.

Der 33jähriger Fahrer und seine Beifahrerin (beide wohnhaft in Hamburg) wurden im Fahrzeug eingeklemmt und von herbeigerufenen Rettungskräften aus dem Wrack befreit. Die 40jährige Beifahrerin wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit schweren und lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Lübecker Klinik.

Am Pkw waren zuvor in Hamburg entwendete Kennzeichen montiert, im Fahrzeug befanden sich zudem typische Einbruchswerkzeuge und Betäubungsmittel. Die Polizei hat das Fahrzeug beschlagnahmt und die Ermittlungen gegen den Fahrer wegen mehrerer Straftatbestände aufgenommen.

