Aufgefahren sind zwei Fahrer am frühen Dienstag in Ulm.

Kurz vor 7 Uhr wurde in Lehr eine Frau verletzt. Sie stand mit ihrem Mazda an der Einmündung der Mähringer Straße in die Talstraße. Dort musste sie warten, bis sie weiterfahren konnte. Das erkannte ein Autofahrer hinter ihr zu spät. Er fuhr mit seinem VW auf den Mazda auf. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro.

Gegen 9 Uhr wurde nicht weit entfernt eine zweite Frau verletzt. Sie fuhr auf der Albert-Einstein-Allee zum Berliner Ring. Mit ihrem Seat rammte sie einen Skoda, der dort wartete. Auch die Seatfahrerin musste ins Krankenhaus. Bei diesem Unfall entstand an den Autos Sachschaden von rund 7.000 Euro, schätzt die Polizei.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

