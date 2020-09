Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (Kreis Stormarn) - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Drogerie

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (31.08.2020) ist es in der Eichholzkoppel zu einem Einbruch in eine Drogerie gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand schnitten Unbekannte zunächst das Wellblechdach auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Anschluss öffneten die Unbekannten gewaltsam einen Tresor.

Am Morgen stellten Mitarbeiter den Einbruch fest und informierten die Polizei.

Polizeibeamte aus Henstedt-Ulzburg nahmen den besonders schweren Fall des Diebstahls auf und veranlassten die Spurensuche.

Nach derzeitigem Stand dürfte Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet worden sein.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die während der Tatnacht bzw. an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Die Ermittler bitten um Hinweise unter 040 52806-0.

