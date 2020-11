Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfall mit über 2,3 Promille; Unfall wegen Straßenglätte

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Weidenhausen - Unfall mit über 2,3 Promille

Auf der nassen Bundesstraße 255 kam ein 31 Jahre alter Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß auf Höhe des Anwesens Petersburg 1 geparkten Pkw. Im Zuge des Unfallgeschehens entstand ein zusätzlicher Sachschaden an einem Bauzaun. Der Alkotest des verantwortlichen Fahrers zeigte über 2,3 Promille an. Das Ergebnis dieses Unfalls: Ein Krankenhausaufenthalt für den Fahrer, eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und zwei erheblich beschädigte Autos. Der Unfall war in der Nacht zum Freitag, 20. November, um 01.50 Uhr. Der Gesamtschaden beträgt mindestens ca. 15.000 Euro. Beide Autos konnten nicht mehr weiterfahren und müssen abgeschleppt werden.

Unfall wegen Straßenglätte

Landkreis

Kaum sind die Temperaturen gesunken, kommt zu den ohnehin durch Nässe und Laub schlüpfrigen Straßen noch die Glätte durch überfrierende Nässe hinzu und prompt gab es einen ersten glättebedingten Verkehrsunfall. Der Unfall verlief vergleichsweise glimpflich. Es blieb bei einem Blechschaden. Der Unfall war in der Nacht zum Freitag, 20. November, um kurz vor 03 Uhr, auf der Bundesstraße 253 zwischen dem Abzweig Dexbach und der Sackpfeife. Ein Opel rutschte durch die Glätte nach rechts von der Straße in die Leitplanke.

"Mit dieser Glätte durch überfrierende Nässe oder durch sich bildendes Glatteis sollte spätestens ab sofort jeder rechnen und seine Fahrweise anpassen. Wer immer und überall mit der Glätte rechnet, kann von ihr eigentlich nicht überrascht werden. Hilfreich und ist auch immer, ein wenig mehr Zeit als sonst für den Weg einzuplanen. Gute Winterreifen sollten jetzt eine Selbstverständlichkeit sein."

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell