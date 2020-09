Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung

Hagen (ots)

Bereits am Montag, den 09.03.2020, zwischen 15:50 und 16:00 Uhr, ereignete sich im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes eine Unterschlagung durch einen unbekannten Täter. Eine 86-Jährige hob zuvor Bargeld an einem Geldautomaten in einer Bank ab. Da die Hagenerin zunächst eine Fehlfunktion des Automaten vermutete, wurde das Bargeld durch diese nicht entnommen und zurückgelassen. Nach bisherigen Ermittlungen entnahm ein bislang unbekannter Tatverdächtiger im weiteren Verlauf das Geld aus dem Automaten und entfernte sich.

Nun liegt ein Beschluss des Gerichts zur Veröffentlichung der Videoaufnahmen vor, die den unbekannten Täter zeigen. Hinweise zur Identität des Mannes oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Hagen unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegen.

Ein Bild finden Sie hier: https://url.nrw/unterschlagung

