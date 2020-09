Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in mehrere Lauben in Berchum

Hagen (ots)

Zwischen Montag (31. August) gegen 20 Uhr und Dienstag gegen 14:30 Uhr wurden in der Kleingartenanlage "Auf dem Blumenkampe" in Berchum mehrere Gartenlauben aufgebrochen. Ein 58-Jähriger Pächter hatte den Einbruch in seine Laube bemerkt und die Polizei verständigt. Diese stellt auch an drei weiteren Lauben Einbruchsspuren fest. Die unbekannten Täter hatten mit massiver Gewalt die Türen aufgehebelt. Angaben zum Diebesgut können noch nicht getroffen werden. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (ra)

