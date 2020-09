Polizei Hagen

POL-HA: Kettensäge von Lkw-Ladefläche entwendet

Hagen (ots)

In der Mozartstraße wurde bereits am Montag, 31. August, in der Zeit zwischen 09 Uhr und 09:30 Uhr eine Kettensäge gestohlen. Ein 44-jähriger Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbaufirma verständigte die Polizei, nachdem er bemerkte, dass das Gerät nicht mehr auf der Ladefläche des Firmen-Lkws lag. Hinweise auf einen Täter konnten der Mann und seine Kollegen nicht geben. Der Wert der entwendeten Kettensäge wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Diese können sich unter der 02331 -986 2066 melden. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell