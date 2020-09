Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Hagen (ots)

Am Montag (31. August) wurde ein 14-Jähriger Opfer eines räuberischen Diebstahls. Der Heranwachsende hielt sich in der Zeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr an einer Bushaltestelle in der Rathausstraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein unbekannter Jugendlicher an ihn heran und fragte den Jungen, ob er kurz mit dessen Handy telefonieren könne. Anschließend gab der Unbekannte das Smartphone jedoch nicht wieder zurück und steckte es stattdessen in die Hosentasche.

Als der 14-Jährige auf die Herausgabe bestand und sich dieses wiederholen wollte, hielt der Täter ihn von sich fern. Ein weiterer Jugendlicher kam zudem hinzu und schlug das Opfer mit der Faust ins Gesicht. Beide Täter flüchteten fußläufig in Richtung Potthofstraße. Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: Person 1: männlich, ca. 1,70 m groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, Brillenträger.

Person 2: männlich, ca. 1,75 m bis 1,80 m groß, stabilere Statur im Vergleich zum ersten Täter. Zum Zeitpunkt der Tat hatte der Jugendliche einen schwarzen Rucksack dabei.

Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell