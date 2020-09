Polizei Hagen

POL-HA: 36-Jährige mit Handy am Steuer angehalten

Hagen (ots)

Am Montag, 31. August, gegen 08 Uhr, befuhr eine 36-Jährige die Kölner Straße in Richtung Berliner Straße mit ihrem Golf. Die Polizei sah während der Verkehrsüberwachung, wie die Gevelsbergerin ihr Handy am Steuer benutzte. Die Beamten hielten die Frau an, um sie zu kontrollieren. Dabei bemerkten sie, dass die Frau unter anderem auffällig gerötete Bindehäute hatte. Auf Nachfrage der Polizei gab sie an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte die Angaben, sodass die 36-Jährige zur weiteren Klärung eine Blutprobe abgeben musste. Ihr wurde die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Sie erhält zudem eine Anzeige. (ra)

