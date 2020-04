Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei + Polizei sucht nach Wohnungseinbruch Zeugen

Landkreis Osterholz (ots)

Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Osterholz-Scharmbeck. Auf einen bislang unbekannten Roller wurde die Polizei am Mittwoch gegen 17:20 Uhr in der Straße "Am Barkhof" aufmerksam. Die Polizistinnen und Polizisten hielten sich in der Straße auf, als der weiße Roller beim Erblicken der Polizei umgehend wendete. Ein Streifenwagen entschied sich daraufhin zur Kontrolle des Kleinkraftrads. Dieses reagierte jedoch nicht auf die Haltesignale der Polizei und flüchtete. Als der Fahrer oder die Fahrerin auf ein ziviles, quer zur Straße stehendes Polizeifahrzeug zukam, bremste der Roller ab und verursachte hierbei einen Zusammenstoß mit der rechten Seite des Autos. Ein 31-jähriger Polizist musste außerdem zur Seite ausweichen. Anschließend gefährdete der Mann beim Abbiegen auf einen Parkplatz eine 73-Jährige, die lediglich durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhinderte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro am Polizeifahrzeug.

Der Roller konnte sich anschließend einer weiteren Kontrolle entziehen. Die Polizei aus Schiffdorf hat nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen männlichen Fahrer handeln, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm mit einem verspiegelten, gelb-grünlichen Visier trug.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Kleinkraftrad oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04706-9480 bei der Polizei in Schiffdorf oder unter 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Polizei sucht nach Wohnungseinbruch Zeugen

Schwanewede. Zutritt zu einer Wohnung im Trakehner Weg verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher am Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 20:45 Uhr. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Diebesgut wurde hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erlangt. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schwanewede unter der Rufnummer 04209-914690 zu melden.

