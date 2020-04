Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann nach Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude (ots)

Die Ermittler des Polizeikommissariats Osterholz führten bereits seit Herbst 2019 Ermittlungen gegen einen 23 Jahre alten Mann aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie der Abgabe dieser an Minderjährige. Am Mittwoch kam es schließlich zu Durchsuchungsmaßnahmen in Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude, bei denen unter anderem kleinere Mengen Drogen aufgefunden wurden. Außerdem wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden durch das Amtsgericht Verden ein Haftbefehl gegen den 23-Jährigen erlassen. Dieser konnte bei der Durchsuchung durch die Polizei festgenommen werden und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

