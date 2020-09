Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Radfahrer mit fast zwei Promille unterwegs

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 01.09.2020, hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:40 Uhr einen Radfahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich der Kreuzung Enneper Straße/ Grundschötteler Straße an. Der Hagener fiel den Beamten auf, weil er auf dem Gehweg fuhr. Als die Beamten den Mann anhielten rochen sie Alkohol in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zur Wache. Dort ließen sie ihm eine Blutprobe entnehmen. Der 44-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell