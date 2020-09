Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: E-Roller aus Keller entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag einen Elektroroller aus dem Kellerraum eines Anwesens in der Darmstadter Straße. Sie verschafften sich unberechtigt Zugang zu dem Kellerverschlag, in dem das Fahrzeug abgestellt war, indem sie die an der Tür angebrachte Halterung eines Vorhängeschlosses aufhebelten. Der Eigentümer, dem das Fehlen seines Rollers erst am Dienstagnachmittag auffiel, verständigte sofort die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Rufnummer 0621/77769-0 entgegen.

