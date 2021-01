Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erbeuten Schmuck und Jagdzubehör

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

Unbekannte stiegen am Mittwoch, 06.01.2021, in eine Wohnung an der Fröbelstraße, nahe des Ehlentruper Wegs, ein und stahlen einen Rucksack mit Jagdutensilien.

Der Bewohner verließ gegen 08:00 Uhr die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Fröbelstraße. Der oder die Täter brachen während seiner Abwesenheit gewaltsam ein Fenster auf, stiegen in die Wohnung ein und durchsuchten die Räume. Mit Schmuck, einem Nachtsichtgerät, einer Wärmebildkamera und einem Rucksack mit weiterem Jagdzubehör traten die Einbrecher die Flucht an.

Als der Bielefelder gegen 19:15 Uhr nach Hause kam, stellte er den Einbruch fest und benachrichtigte die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

