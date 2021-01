Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste Diebe stehlen Rollstuhl

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede -

Unbekannte entwenden in der Nacht von Donnerstag, 31.12.2020, auf Freitag, 01.01.2021, aus einem Haus in der Straße Grabenkamp, in der Nähe der Gerberstraße, einen Rollstuhl.

Am 05.01.2021 erschien ein Bielefelder bei der Polizeiwache und erstattete eine Anzeige wegen Diebstahls. Unbekannte Täter stahlen in der Silvesternacht aus dem Hausflur des Mehrfamilienhauses im Grabenkamp seinen Rollstuhl mit Trommelbremse.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell