Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Wetter (ots)

Am 16.07. gegen 05:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, die Scheibe einer Gaststätte am Elbscheweg mit einem Sonnenschirm einzuschlagen. Die innere Scheibe der Doppelverglasung hielt jedoch Stand. Daraufhin verließ der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell