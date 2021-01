POL-BI: Unfall im Kurvenbereich der Talbrückenstraße

Polizei Bielefeld

MK / Bielefeld - Schildesche - Am Donnerstag, 07.01.2021, stießen zwei Pkw auf der Talbrückenstraße zusammen. Beide Autofahrer wurden bei dem Frontalzusammenstoß verletzt. Bei einer Skoda-Fahrerin bestand der Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf 25.000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 22-jähriger Bielefelder gegen kurz vor 14:00 Uhr mit seinem Pkw 1er BMW auf der Talbrückenstraße in Richtung der Herforder Straße. In dem Kurvenbereich in Höhe eines Reiterhofs geriet sein Pkw aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda zusammen. In diesem Skoda war eine 53-jährige Bielefelderin in Richtung Schildesche unterwegs.

Nachdem die Feuerwehr die 53-Jährige aus ihrem Pkw befreit hatte, kümmerten sich Rettungssanitäter um die Verletzte. Sie stuften die Verletzungen als lebensgefährlich ein. Auch der BMW-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in die Ambulanz eines Krankenhauses gefahren.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Polizeibeamte sperrten die Talbrückenstraße und leiteten Fahrzeuge an den Einmündungen Herforder Straße und Pfarracker ab. Ab 15:33 Uhr hoben die Polizisten die Verkehrssperrungen wieder auf.

