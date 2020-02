Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wechselfalle Täter erbeutet Bargeld Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am Freitag, 07.02.2020, erlangte ein unbekannter Täter gegen 15:15 Uhr einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, indem er einem Geschädigten eine Kaufabsicht für eine Nähmaschine vortäuschte. Die Tat ereignete sich in der Rolandstraße in Hildesheim in dem Haus des Geschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der unbekannte Täter an der Haustür des 87-jährigen Geschädigten und fragte nach Gegenständen, die er anschließend auf einem Flohmarkt verkaufen kann. Der Unbekannte gab zudem an, diese Güter auch zu bezahlen. Nachdem sich der Täter für eine Nähmaschine entschied, stand die Bezahlung aus. Der Täter gab an, dass er nur "große" Scheine mitführt und dass der Geschädigte das Geld bitte wechseln soll. Bei den folgenden Handlungen nahm der Täter Bargeld an sich und verließ unter dem Vorwand einen Karton zu holen, das Haus.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

deutsches Erscheinungsbild

Alter zwischen 45 bis 50 Jahren

normale Statur

dunkle Mütze, dunkle Jacke und grüne Hose

seriöses Auftreten

Zeugen, die zu dem Täter oder der Tat Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu melden.

