POL-NMS: 190508-4-pdnms Brand eines Hybrid-Autos

BAB 7/Moorkaten/Kaltenkirchen/Gestern um 14.26 Uhr kam es auf dem Parkplatz Moorkaten an der BAB 7 zu einem Brand eines Hybridfahrzeugs. Der Mini fing aus noch ungeklärter Ursache an zu brennen. Das Feuer an dem PKW konnte zunächst mit Wasser und Löschschaum erstickt werden. Durch die Batterien im Fahrzeug fingen diese jedoch immer wieder an zu brennen. Schließlich entschlossen sich die Einsatzkräfte, den PKW in einem mit Wasser gefluteten Container zu versenken, um ein erneutes Entflammen zu verhindern. Nachdem der PKW mit einem Kran in den wassergefüllten Container gestellt wurde, entfaltete die Maßnahme ihre Wirkung und das Fahrzeug war gelöscht.

