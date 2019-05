Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190508-1-pdnms Zugunglück

Alt Duvenstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Alt Duvenstedt/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Heute morgen um 04.36 Uhr ereignete sich auf dem Bahnübergang im Krummenorter Weg in Alt Duvenstedt eine Kollision zwischen einem Zug und einem LKW mit Anhänger. Bei dem Zug handelte es sich um den Regional-Express 7 aus Owschlag kommend in Richtung Rendsburg. Bei dem LKW handelte es sich um eine fünfachsige Sattelzugmaschine mit einem Tieflader. Auf diesem Tieflader wurde eine 70 Tonnen schwere Arbeitsmaschine mit Kettenantrieb transportiert. Aus bisher unbekannter Ursache blieb diese Fahrzeugkombination auf dem Bahnübergang stehen. Als sich der Zug dem Bahnübergang näherte und der Triebfahrzeugführer (Lokführer) die Situation erkannte, leitete dieser sofort eine Schnellbremsung ein. Er konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. Das erste Drehgelenk des Triebkopfes (der Lok) sprang aus den Gleisen. Er übrige Zug blieb auf den Gleisen und kam nach ca. 200m zum Stehen. Alle Fahrgäste und das Fahrpersonal wurden evakuiert und zum Teil in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Über die Art und Schwere der Verletzungen können derzeit keine Angaben gemacht werden, gleiches gilt für die Anzahl der Verletzten. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Kiel geflogen. Durch die Kollision kam es zu Beschädigungen der Oberleitung und des Gleisbetts. Durch die umherfliegenden Fahrzeugteile kam es zu weiteren Beschädigungen im Umfeld der Bewohner der Bahnstrecke. Neben der Bundes- und Landespolizei waren auch eine Vielzahl von Mitgliedern des Rettungsdienstes sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Alt Duvenstedt, Norby, Owschlag und Rendsburg eingesetzt. Der Zeitpunkt der Freigabe der Gleise kann zurzeit noch nicht bestimmt werden. Ergänzende Auskünfte sind über den Pressesprecher der Bundespolizei Herrn Schwarz unter Tel. 0160/8946178 zu erhalten.

