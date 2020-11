Polizei Dortmund

POL-DO: Handy einer Bewusstlosen gestohlen - Polizei sucht mit Bildern nach Tatverdächtigem

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1210 Am 7.Juni 2020 hat ein unbekannter Täter gegen 15.45 Uhr einer 16-Jährigen Dortmunderin in der U-Bahnanlage der Haltestelle "Stadtgarten" das Mobiltelefon entwendet. Der Täter nutzte die hilflose Lage der Frau aus, die zuvor kurzzeitig bewusstlos geworden war. Während Passanten Erste Hilfe leisteten und sich der Kreislauf stabilisierte, nahm der Täter der Frau das Handy aus der Hand und stieg in die U-Bahn.

Er wird als circa 190 cm groß beschrieben mit einer kräftigen Statur. Dazu blonde Haare und bekleidet mit einer auffälligen hellen Jacke mit grün / gelben Aufdruck.

Die Polizei sucht jetzt mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen.

Bitte melden Sie sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441!

