Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in Lünen - 82-Jähriger die Handtasche entrissen

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1211

Eine 82-Jährige ist am Mittwochnachmittag (4.11.) in Lünen beraubt worden. Zwei unbekannte Täterinnen entrissen ihr die Handtasche und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Den ersten Angaben zufolge hielt sich die Lünerin gegen 15.10 Uhr im Eingangsbereich eines Modegeschäftes an der Lange Straße auf. Während sie sich die dortige Kleidung ansah, zogen zwei Frauen an ihrer Handtasche und rannten mit dieser davon. Nach eigenen Angaben trug sie die Tasche in ihrer Armbeuge. Die 82-Jährige, die unverletzt blieb, beschreibt die Täterinnen als etwa 20 bis 25 Jahre alt. Beide hatten dunkle Haare.

Zeugen, die die Tat oder die Täterinnen im Bereich der Lange Straße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231-132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell