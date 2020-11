Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Raubdelikten in Dortmund-Aplerbeck - Erneuter Haftbefehl gegen weiteren Jugendlichen erlassen

Dortmund

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei im Haus des Jugendrechts zu Raubstraftaten im Stadtteil Aplerbeck ist gegen einen weiteren jugendlichen Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen worden.

Die Jugendlichen stehen im Verdacht, ihrer Opfer unter anderem mit einer Holzlatte angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Siehe hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4745226

und hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4734980

Nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits Ende Oktober ein 17-Jähriger einem Richter vorgeführt wurde, hat nun die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehl für einen zweiten Tatverdächtigen beantragt.

Der 15-Jährige aus Unna ist am 2. November an seiner Wohnanschrift festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete anschließend die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt an.

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange: "Dieses schnelle und konsequente Vorgehen zeigt, dass die enge Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei im Haus des Jugendrechts ein Erfolgsmodell ist. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Entscheidungen ein deutliches Signal in Richtung jugendlicher Intensivtäter senden."

