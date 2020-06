Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl eines Leichtkraftrades

Hagen (ots)

Am Freitag, 26.06.2020, zeigte ein 35-jähriger Mann den Diebstahl seines Leichtkraftrades bei der Polizei an. Er hatte sein Zweirad am 25.06.2020 gegen 18.00 Uhr an der Dümpelstraße abgestellt. Am 26.06.2020 um 09.00 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug verschwunden war. Täterhinweise und Spuren ergaben sich nicht. Es handelt sich um ein schwarz/weißes Leichtkraftrad mit einem roten Schriftzug der Marke Luxxon und einem Wert von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

