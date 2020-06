Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung - Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen

Hagen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag (25.06.2020) in eine Wohnung in der Kampstraße ein und stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe. Der 42-jährige Wohnungsmieter verließ am gleichen Tag um 03.00 Uhr seine Wohnung und stellte bei seiner Rückkehr um 13.40 Uhr die Tat fest. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten die gesamte Wohnung. Sie stahlen aus zwei Geldkassetten Bargeld in vierstelliger Höhe und eine Sony Playstation. Im Anschluss entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066.(ts)

