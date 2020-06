Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb versucht Beute in einem anderen Geschäft weiterzuverkaufen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2020, betrat gegen 15:00 Uhr ein 18-Jähriger ein Geschäft in der Langestraße. Er bot dem Inhaber (43) eine Jacke zum Kauf an. Der Ladenbesitzer bemerkte, dass an dem Kleidungsstück noch ein Etikett angebracht war. Da ihm dies seltsam erschien, lehnte er das Angebot ab und verständigte die Polizei. Aufgrund der guten Beschreibung sah eine Streifenwagenbesatzung wenig später, wie der 18-Jährige mit der Jacke in einen Kiosk auf der Wehringhauser Straße ging. Die Beamten folgten ihm. Im Kiosk gab sich der 18-Jährige unwissend. Zuvor hatte er offenbar versucht, das Kleidungsstück unter einer leeren Pfandkiste zu verstecken. Die Polizisten durchschauten das Täuschungsmanöver schnell. Der Hagener gab daraufhin zu, die Jacke in einem Geschäft in der Innenstadt gestohlen zu haben. Die Beamten stellten die Beute des Diebes sicher und legten eine Anzeige vor. (sh)

