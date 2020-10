Polizei Dortmund

POL-DO: Raubdelikte in Aplerbeck - Polizei führt Jugendlichen dem Richter vor

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1174 Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei im Haus des Jugendrechts führten zu einer Vorführung eines 17-jährigen Jugendlichen. Dieser steht im Verdacht an mehreren Raubstraftaten in Aplerbeck sowie weiteren Delikten beteiligt gewesen zu sein.

Ermittlungen konnten jetzt unter anderem einen dringenden Tatverdacht bei einem 17-jährigen Jugendlichen aus Dortmund festmachen. Er steht im Verdacht an drei Raubstraftaten und einem Diebstahl beteiligt zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Freitag dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser ordnete antragsgemäß die Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung an.

Die Ermittlungen dauern an.

