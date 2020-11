Polizei Dortmund

POL-DO: Geldbörse entwendet und Bargeld abgehoben - Polizei fahndet mit Lichtbildern

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1204

Die Polizei Dortmund sucht die auf den Fotos abgebildete Person. Diese steht im Verdacht, mit einer fremden Debitkarte am 22. August 2020 an einem Geldautomaten in Lünen Bargeld abgehoben zu haben.

Die Karte befand sich in der Geldbörse einer 77-Jährigen aus Dortmund. Sie war der Frau am gleichen Tag in einem Lebensmittelgeschäft an der Bergstraße in Lünen gestohlen worden.

Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der verdächtigen Person geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell