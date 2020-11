Polizei Dortmund

POL-DO: LKW-Brand im Dortmunder Westen - Die Polizei sucht Zeugen

DortmundDortmund (ots)

In der Nacht zu Samstag (31. Oktober) haben bislang unbekannte Täter in Dortmund-Marten einen LKW in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Um 3:35 Uhr wurden Anwohner des Wischlinger Wegs (in Höhe der Unterführung zur A 45) durch verdächtige Geräusche geweckt. Die Anwohner stellten dann einen vor dem Haus geparkten und brennenden LKW fest. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr Dortmund brannte das Führerhaus des Fahrzeugs vollständig aus.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Wischlinger Wegs beobachtet haben. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

