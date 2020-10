Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Pkws in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, geriet gegen 13:15 Uhr ein auf einem Parkplatz in der Rheinstraße abgestellter Ford-Transporter im Bereich des Motorraumes in Brand.

Ein Löschversuch eines Zeugen mit einem Feuerlöscher misslang. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wardenburg löschten den Brand letztendlich vollständig. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt ausgemacht werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Der entstandene Schaden wurde auf 7.000 Euro geschätzt.

