Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Dötlingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, 20. Oktober 2020, wurde eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Bremen bei einem Verkehrsunfall auf der Kirchhatter Straße leicht verletzt.

Gegen 17:25 Uhr befuhr die 49-Jährige mit ihrem Pkw Mercedes die Kirchhatter Straße in Richtung Kirchhatten und hielt mit ihrem Pkw am rechten Fahrbahnrand mit eingeschaltetem Warnblinklicht an, um auf der Straße zu wenden.

Dabei übersah sie eine nachfolgende 52-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten, die in diesem Moment mit ihrem Ford an dem haltenden Mercedes vorbeifahren wollte.

Durch die Kollision wurde die 49-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf 9.000 Euro geschätzt.

