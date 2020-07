Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geldbörse geraubt

Borgentreich (ots)

Einem 67-jähriger Borgentreicher, der sich am Samstag, 18.07.2020, kurz nach Mitternacht zu Fuß auf dem Heimweg befand, wurde auf der Emmerkertorstraße in Borgentreich die Geldbörse geraubt. Zwei Männer sprachen den Fußgänger an und "tanzten" ständig um ihn herum. Auch als der 67-Jährige weiter ging, ließen sie nicht von ihm ab. Er wurde schließlich in Höhe der Post zu Boden gebracht. In dieser Situation wurde ihm seine Geldbörse mit etwas Bargeld und diversen Karten entwendet. Der Geschädigte konnte die beiden Tatverdächtigen wage beschreiben. Im Stadtgebiet wurden schließlich zwei 18 und 29 Jahre alte Männer angetroffen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Es handelt sich um Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Borgentreich. Sie wurden vorläufig festgenommen. Nach Blutproben und Vernehmung wurden sie wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Tatablauf und der Tatbeteiligung der beiden Verdächtigen dauern noch an. Daher bittet die Kriminalpolizei in Höxter, 05271 - 9620, um Hinweise zu Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten. /Te.

