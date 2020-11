Polizei Dortmund

POL-DO: Anwohner überrascht Einbrecher in Mengede - Polizei sucht Zeugen

Dortmund

Auf frischer Tat hat ein Dortmunder zwei Einbrecher am Mittwochabend (4. November) in einem Einfamilienhaus in Mengede erwischt. Die Täter flüchteten zu Fuß, die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 19.40 Uhr kehrte der Mann nach Hause zurück. Er schloss die Eingangstür auf und entdeckte zwei Männer im Innern des Hauses. Diese rannten daraufhin die Treppe hinauf. Der Dortmunder reagierte richtig, verließ das Haus, schloss die Türen und rief umgehend die Polizei.

Vor der Durchsuchung des Hauses in der Groppenbrucher Straße konnten die Einbrecher offenbar über die Rückseite des Hauses flüchten. Die Polizei fahndete u.a. mit einem Hubschrauber im Dortmunder Nordwesten nach den Tätern.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige, dunkel gekleidete Personen oder auffällige Fahrzeuge im Bereich der Groppenbrucher Straße gesehen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441.

