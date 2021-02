Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau/Landkreis TUT) Sachbeschädigung an Wahlplakaten (28.02.2021)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mit Schwerpunkt in der Ortsdurchgangsstraße in Fridingen an der Donau über 20 Wahlplakate beschädigt. Die unbekannte Täterschaft riß wahllos die Wahlplakate verschiedener Parteien von den Laternenpfosten und warf diese beschädigt auf die Fahrbahn bzw. auf den Gehweg. Außerdem wurde in der Tuttlinger Straße ein Großflächen-Wahlplakat massiv beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 600 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Täterschaft beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461/941-0 erbeten.

