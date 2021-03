Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeieinsatz an zwei Schulen in Lahnau und Gießen

Gießen (ots)

Lahnau/Gießen: Polizeieinsatz an zwei Schulen

Einen größeren Polizeieinsatz gab es am heutigen Vormittag an einer Schule in Lahnau und in der Gießener Carl-Franz-Straße. Ein 16-Jähriger, der damit in Verbindung stehen soll, wurde in der Nähe der Gießener Schule festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen äußerte der Jugendliche offensichtlich über einen Messenger-Dienst die Drohung mit einer Machete auf dem Weg zur Schule zu sein. Zunächst hatten sich Hinweise auf eine Schule in Lahnau-Atzbach (Lahn-Dill-Kreis) ergeben. Dort wurden bereits durch mehrere Streifen erste Maßnahmen getroffen. Bei den durchgeführten Ermittlungen kam heraus, dass sich der Jugendlichen nicht in Lahnau aufhält, sondern sich offenbar zu der Schule in Gießen begeben hatte. Gegen 10.45 Uhr konnte der Verdächtige im Bereich der Max-Reger Straße / Robert-Sommer-Straße festgenommen werden. Eine Machete hatte der Festgenommene nicht dabei. Die Beamten nahmen ihn mit zur Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an.

