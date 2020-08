Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen in der Gutenbergstraße in Frankenthal

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Im Zeitraum vom 20.07.2020 19:00 Uhr bis zum 31.07.2020, 10:45 Uhr werden in der Gutenbergstraße in 67227 Frankenthal zu verschiedenen Zeiten zwei geparkte PKW des Fahrzeugherstellers Opel angegangen und auf unterschiedliche Weise beschädigt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich mittlerweile auf 3200 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Dannheimer, POK

Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell