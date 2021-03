Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Angreifer berauben 26-Jährigen - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Freitagmorgen (12. März) haben zwei bislang unbekannte, männliche Gestalten einen 26-jährigen Hammenser auf offener Straße beraubt. Die beiden Räuber schnitten dem Leidtragenden, der mit dem Fahrrad unterwegs war, gegen 1 Uhr auf der Feidikstraße in Höhe der Ferdinand-Poggel-Straße den Weg ab und brachten ihn zu Fall. Anschließend durchsuchten sie ihn arbeitsteilig und entnahmen Tabak und eine geringe Menge Münzgeld aus seinen Taschen. Anschließend trat eine der beiden Personen dem am Boden Liegenden noch gegen den rechten Brustbereich. Zudem entwendeten die beiden Personen eine Banane sowie ein Brötchen aus einer am Fahrrad befestigten Plastiktüte. Danach entfernten sich die beiden habgierigen Aggressoren zu Fuß in unbekannte Richtung. Einer der beiden Räuber ist 170 Zentimeter groß. Er war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Kapuzenjacke und führte einen dunklen Rucksack mit reflektierenden Querstreifen mit. Der andere Mann kann lediglich als dunkel gekleidet beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (es)

